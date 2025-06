V peklu Arene Beograd lovorika Partizanu

Košarkarji Partizana so osmič postali prvaki lige ABA. Finalno serijo proti Budućnosti so dobili s 3:1; danes so v Beogradu pred kar 21.424 gledalci slavili z 90:75 (70:59, 48:44, 26:26).

Za Partizan je to tretji naslov v zadnjih enajstih sezonah. Petkrat je bil prvak med 2007 in 2011. Z osmim naslovom pa so se črno-beli odlepili od mestnega tekmeca Crvene zvezde, s katerimi so si doslej delili rekord po številu naslovov. Crvena zvezda je v zadnjih šestih sezonah osvojila štiri lovorike.

Budućnost, ki jo vodi slovenski trener Andrej Žakelj, je četrtič igrala v finalu in ostaja pri enem naslovu iz 2018.

Poleg omenjenih se lahko z enim naslovom prvaka lige Aba pohvalijo pri ljubljanski Olimpiji, ki je bila najboljša v premierni sezoni 2001/02, Zadar, Hemofarm, Maccabi Tel Aviv in Cibona, dvakrat pa so bili prvaki še košarkarji moštva FMP.