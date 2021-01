V prejšnji sezoni brez Dončića 7:7, v novi so izgubili v prvem poksusu

V prejšnji sezoni so bili košarkarji Dallasa uspešni na polovici od 14 tekem, na katerih so morali igrati brez Luke Dončića. V novem prvenstvu so brez njega izgubili že prvi dvoboj. Ljubljančan je med dvobojem z Miamijem prejel močan udarec v stegensko mišico in ni bil pripravljen za gostovanje v Chicagu, kar je domače moštvo izkoristilo in z zmago s 118:108 popravilo svojo bero na 3:4. Teksašani so doživeli četrti poraz v šestih nastopih.



»Videli bomo, kako bo jutri videti Lukova leva noga. V vsakem primeru pa ne gre za hujšo poškodbo,« je pojasnil Dallasov trener Rick Carlisle, ki hkrati od 22. avgusta čaka na okrevanje Kristapsa Porzingisa. Latvijski krilni center in Dončić sta v prejšnji sezoni skupaj dosegala 49,2 točke na tekmo in dodala 18,9 skoka, kar ni lahko nadomestiti.



V Chicagu se je resda izkazal organizator Jalen Brunson z 31 točkami, ki je na prvih petih tekmah igral s povprečjem 9 točk, branilec Josh Richardson in krilni center Maxi Kleber sta pristavila po 16 točk, a to ni bilo dovolj. Pri Chicagu sta namreč zablestela branilca Zach LaVine (39 točk) in Coby White (23) ter uspešno zapolnila vrzel ob odsotnosti štirih soigralcev. V karanteno so morali tako član udarne peterke Bikov Lauri Markkanen kot aduti s klopi Tomaš Satoransky, Chandler Hutchison in Ryan Arcidiacano.

Curry daleč od klubskega rekorda

Še bolj razpoložen je bil Stephen Curry ob zmagi Golden Stata nad Portlandom s 137:122. Pri gostih sta branilca Damian Lillard (32) in CJ McCollum (28) družno dosegla 60 točk, toda dvakratni MVP lige NBA v letih 2015 in 2015 ter lastnik treh šampionskih prstanov jima je odgovoril z 62 točkami in zanje porabil 16 poskusov iz igre manj iz igre kot tekmeca; za dve točki je metal 10:15, za tri 8:16 in proste mete 18:19.



Curry je za osem točk izboljšal svoj osebni rekord iz leta 2013 in se povzel na vrh lestvice najučinkovitejših predstav v sezoni z 18 točkami prednosti pred najbližjim zasledovalcem, na večni razpredelnici pa se je pridružil skupini košarkarjev na 34. mestu. Še vedno pa zaostaja za 38 točk za klubskim rekordom. Wilt Chamberlain je namreč 2. marca 1962 dosegel znamenito in bržkone neponovljivo stotico v dresu kluba Philadelphia Warriors, ki se je leta 1962 preselil na zahodno obalo ZDA in postal San Francisco Warriors, od leta 1971 pa nosi ime Golden State Warriors. Chamberlain je sicer kar 27-krat presegel mejo 60 točk, Kobe Bryant šestkrat in Michael Jordan petkrat.



Svojih 56 sekund igre je tokrat dočakal Vlatko Čančar ob Denverjevi zmagi v Minneapolisu s 124:109, a v tem času je njegova statistika ostala prazna. V šestih tekmah, ob dveh zmagah in štirih porazih, je igral pet minut in še vedno čaka na prve točke.

