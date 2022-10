V prvem dejanju so bili pri zmajih glavni staroselci

Prvo oviro v novi sezoni regionalne lige ABA so košarkarji Cedevite Olimpije preskočili v zanesljivem slogu. Borac iz Čačka so premagali z 98:81 (77:59, 51:39, 22:21).

Najbolj so pri zmajih izstopali staroselci Alen Omić, Edo Murić in Yogi Ferrell ter novinec Amar Alibegović. Večina drugih članov prenovljenega ljubljanskega moštva potrebuje še nekaj dodatnega uigravanja, Zoran Dragić in Karlo Matković pa sta poškodovana. Ogreti se morajo očitno tudi gledalci, saj se jih v neugodnem terminu zbralo v Stožicah le kakšnih tisoč.

Strelci za Cedevito Olimpijo so bili Ferrell 17, Harrison 12, Jeremić 8, Alibegović 16, Murić 18, Adams 5, Kosi 2, Omić 17, Radovanović 3. Pri Borcu je bil daleč najučinkovitejši Marko Radonjić (26).