V Stožicah dvigajo zavese za spektakel s Crveno zvezdo

Po sredinem podvigu v evropskem pokalu košarkarje Cedevite Olimpije čaka derbi kola v jadranski ligi. V Ljubljano prihaja Crvena zvezda, ki ima tudi v slovenski prestolnici armado privržencev. Tekma bi bila na sporedu v soboto, a so bile Stožice zasedene zaradi koncerta, zato bo na vrsti šele danes ob 17. uri.

Zvezda je na tretjem mestu v regionalnem tekmovanju s 17 zmagami in štirimi porazi, Beograjčani bodo favoriti tudi v Stožicah, saj Olimpijo že v torek čaka četrtfinalni dvoboj evropskega pokala z Bahčešehirjem v Istanbulu. Seveda tudi Crvena zvezda še vedno igra v evroligi in se krčevito bori za končnico, morda tudi neposreden preboj v četrtfinale, a ima veliko daljšo klop in posledično v ligi ABA več minut odigrajo košarkarji, ki na evroligaških parketih igrajo obrobno vlogo.

Olimpija bo močno pogrešala kapetana Jako Blažiča. FOTO: Cedevita Olimpija

Tekmo z nekdanjimi delodajalci bo žal izpustil kapetan Jaka Blažič, pregled je potrdil delno strgane vezi v zapestju, čaka ga daljše okrevanje. »Pričakujem, da bodo moji fantje v dobrem stanju, tako energetsko kot fizično, če bodo želeli izpolniti moje zahteve za to tekmo, saj vemo, kdo nam bo stal nasproti. Ekipa je resnično zelo nadarjena z izjemnim glavnim trenerjem. Za nas je to tekma brez pritiska, videli bomo, kaj smo in kje smo. Vemo tudi, da nas dva dneva kasneje čaka obračun v Evropskem pokalu z Bahčešehirjem, zato vidim, da igralcem misli že uhajajo k tej tekmi,« o tekmecu z izbranimi besedami govori trener Olimpije Zvezdan Mitrović.

V Stožicah se je v sredo zbralo okrog 7000 gledalcev, tokrat bo številka še višja. Prvič v sezoni bo odprt tudi zgornji rdeči ring v dvorani, a to ne pomeni, da bo imela Olimpija glasnejšo podporo, vedno na tekmah v Ljubljani številni navijači stiskajo pesti tudi za beograjskega velikana.

V ligi ABA sta 22. kolo otvorila Zadar in Krka, Novomeščani so v četrtek klonili na Jadranu s 63:72.