Črna luknja pravo opozorilo za zmaje, z brezglavo igro ne bo šlo

Odlično se je začela sezona Cedevite Olimpije v jadranski ligi, a veselje ni trajalo dolgo. Popoln strelski mrk v drugem polčasu, ki je odnesel možnosti za zmago v Železniku proti FMP-ju (62:75), lahko služi kot opozorilo pred nadaljevanjem sezone: le če bo Olimpija s pravim pristopom igrala vseh 40 minut, se lahko bori za zmago. Brezglave poteze se hitro končajo s katastrofo, kar je, na srečo brez hujših posledic, na lastni koži izkusil Žiga Daneu.

Prvi polčas uvodne tekme Cedevite Olimpije lahko hrabri ljubljanske navijače. Agresivna obramba kljub nekaterim luknjam pod košem ni popuščala, s hitrim prehodom v napad so si Ljubljančani ustvarjali lahke mete pod obročem, nezgrešljiv je bil Devin Robinson (18 točk, v prvem polčasu iz igre 7/7 za dve). Po nekaj ukradenih žogah v drugi četrtini se je Olimpija odlepila in na polčas odšla z obetavno prednostjo sedmih točk.

Do tu je vse izgledalo dobro, varovanci Zvezdana Mitrovića so izgledali podobno kot na pripravljalnih tekmah. Črnogorski strateg je poudarjal, da se še spoznava z igralci in da bo zanimivo videti, kako se bodo odzvali v težkih trenutkih. Odgovori, ki jih je prejel v Železniku, so lahko razlog za skrb. FMP je iz slačilnice prišel z agresivno obrambo, ki je odrezala ljubljanske organizatorje igre od preostanka ekipe.