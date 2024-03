V Stožicah Yogi Ferrell, Andrej Žakelj in junaki Lozane 1994

V nadaljevanju preberite:

Odkar se je 29. septembra začela 22. sezona košarkarske lige ABA, so moštva odigrala po 21 tekem, pred njimi pa je odločilni mesec pred prehodom v končnico. Zadnjih pet kol bo pomembnih tudi za oba slovenska kluba: Cedevita Olimpija se lahko poteguje za uvrstitev od 2. do 5. mesta, Krko čaka ogorčen boj za obstanek. V 22. kolu se bosta obe spopadli s tekmecema, ki sta doslej prikazala največ.

Crvena zvezda 18:3, Budućnost 16:5, Partizan 15:6, Cedevita Olimpija 14:7, Zadar 13:9, Mega 11:10 ... Takšen je trenutni vrstni red na vrhu regionalnega prvenstva. Iz njega ni težko izluščiti, komu se nasmihajo prva štiri mesta in prednost tekme več na domačem igrišču v četrtfinalnih dvobojih do dveh zmag. Kakšen je izkupiček Ljubljančanov v medsebojnih soočenjih z najbolje uvrščenimi in s kom se bodo še pomerili? Zakaj Zoran Martić pričakuje kakovostno, napeto in čvrsto igro? Krka bo jutri ob 19. uri gostovala pri vodilni Crveni zvezdi brez večjega upanja na peto zmago. Beograjčani so bili v četrtek del zgodovine evrolige, v kakšnih neobičajnih okoliščinah?