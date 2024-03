Stožiški košarkarji z zaceljenimi poškodbami v Partizanov pekel

V nadaljevanju preberite:

Po tritedenskem zatišju, najprej zaradi zaključka pokalnih tekmovanj, nato zaradi reprezentančnih kvalifikacij za EP 2025, se bodo konec tedna nadaljevali boji v košarkarski ligi ABA. V derbiju 21. kola bo imela še posebej težko delo Cedevita Olimpija, saj bo danes ob 18.45 gostovala pri oddolžitve željnem Partizanu, ki se prebija tudi iz daljše krize. Krka bo ob 17. uri poskušala še drugič ugnati trenutno sedmo Mego.

Košarkarji Cedevite Olimpije in Partizana so kljub drugačnemu doživljanju sezone še vedno izenačeni na regionalni lestvici z enakim izkupičkom 14:6, tudi Beograjčani pa niso imuni na padce. Kakšna nihanja so si privoščili v zadnjih tednih? V četrtek je blestel Aleksa Avramović, ki na Ljubljančane nima najboljših spominov, zakaj? Kako se je razpletel novembrski dvoboj v Stožicah? Kdo bo poskušal izkoristiti delno zatopljenost Beograjčanov v finiš evrolige? Kako tekmo pričakuje Olimpijin trener Zoran Martić, na koga ni mogel računati v zadnjih tednih?