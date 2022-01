Val okužb odnesel tudi tekmi Cedevite Olimpije in Krke

Vodstvo regionalnega košarkarskega tekmovanja lige Aba je potrdilo, da je zaradi vala okužb z novim koronavirusom v petih ekipah, med njimi sta tudi slovenska predstavnika Cedevita Olimpija in Krka, preložilo pet dvobojev 16. kola ta konec tedna. Ob tem so dodali, da bodo novi termini tekem znani v kratkem in da so za prestavitev obračunov zaprosili v vrstah Splita, Igokee, Cedevite Olimpije, Borca in Krke.

Tako bodo nove termine dobili obračuni Borac - Mornar, Crvena zvezda - Igokea, FMP - Cedevita Olimpija, Krka - Mega ter Split - Budućnost (vse 15. 1.). Na sporedu bosta v 16. krogu zgolj dvoboja Cibona - Zadar (14. 1.) in Studentski centar - Partizan (15. 1.). Na lestvici po nepopolnih 15 krogih vodi Crvena zvezda, Cedevita Olimpija zaseda peto, Krka pa zadnje, 14. mesto.

