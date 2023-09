Oslabljena Olimpija brez zmage iz Podgorice

Superpokalni turnir lige ABA, uvod v regionalno košarkarsko sezono, se za košarkarje Cedevite Olimpije ni iztekel po željah. Tudi na tretji tekmi, z FMP-jem so se borili za sedmo mesto na turnirju, niso bili uspešni. Zmago so imeli že v rokah, a je FMP po nespametni osebni napaki Roka Radovića in treh prostih metih le tri sekunde pred koncem rednega dela izid izenačil. V podaljšku so košarkarji srbske ekipe vseskozi vodili in na koncu slavili s 85:81.

Olimpija je že pred tekmo na pol droga izobesila belo zastavo, saj so zaradi poškodb manjkali Luka Ščuka, Karlo Matković, Justin Cobbs in Nikola Radičević. Vseeno so prikazali nekaj dobrih minut, predvsem v drugi četrtini z delnim izidom 17:1, ko so tudi prešli v vodstvo.

Dobra predstava Gregorja Glasa

V drugem polčasu se je slika s prvih dveh tekem ponovila, obramba Cedevite Olimpije je bila preveč razglašena, tekmeci so odprte mete za tri zadevali in pomagali nista niti dobri strelski predstavi tokrat prvega organizatorja igre Seana Armanda (22 točk, 7 asistenc) in Gregorja Glasa (21 točk, 4 zadete trojke). Poznal se je manjko pravega centra, Aleksandar Šaškov je sicer borbeno odigral svoje minute, a ni na isti ravni kot odsotni Matković.

Manjkale so tudi točke Jake Blažiča, na koncu jih je sicer zbral 10, a je šele tik pred koncem rednega dela prvič zadel iz igre. Olimpijo zdaj čaka pot domov iz Podgorice, nato pa celjenje poškodb, že v ponedeljek jih v Kranju na superpokalni tekmi pričakuje Helios.