Vlatko Čančar vse vidnejši v majici Denverja

Slovenski košarkarski reprezentant Vlatko Čančar je z Denverjem v severnoameriški ligi NBA gostoval pri Los Angeles Clippers in zmagal s 114:104. Čančar je imel tokrat vidnejšo vlogo; v 25 minutah je k zmagi prispeval 13 točk in dve podaji ter ukradeno žogo. Goran Dragić je s Chicagom po podaljšku izgubil v gosteh v Oklahomi.

Jokić tokrat prispeval le 19 točk

Prvi strelec Denverja je bil Aaron Gordon z 29 točkami, 21 jih je k zmagi dodal Jamal Murray, 19 pa Nikola Jokić. Četrti strelec Denverja je bil tokrat Čančar s 13 točkami. Gosti so praktično vodili vso tekmo, tako da zmaga ni bila vprašljiva. Na strani domačih je 23 točk dosegel John Wall. Denver, ki je najprej premagal Oklahomo City Thunder, zdaj pa še LA Clippers, bo naslednjo tekmo spet odigral v domači dvorani, ko bo v torek ob 3. uri gostil Houston.

Biki z Dragićem so gostovali v Oklahoma Cityju in po podaljšani igri ostali praznih rok, saj je bil Thunder boljši s 123:119. Shai Gilgeous-Alexander je k zmagi domačih prispeval 30 točk, vključno s petimi zaporednimi prostimi meti v zadnji minuti podaljška. Josh Giddey je dodal deset točk, 13 skokov in devet podaj, Aleksej Pokuševski pa 15 točk. Skupaj so gostitelji prišli do prve zmage po treh zaporednih porazih.

Na drugi strani je DeMar DeRozan za bike, ki so pred tem premagali tako najboljšo ekipo lige Boston kot Milwaukee, prav tako zbral 30 točk, vendar je zgrešil ključni koš v podaljšku. Zach LaVine je dosegel 27 točk, Nikola Vučević pa po 13 točk in skokov.

Luka Dončić na dve gostovanji

Dragić ni bil najbolj razpoložen; odigral je 11 minut tekme, v tem času pa zbral le dve točki, saj je zadel le enega od petih metov na koš. Naslednja tekma bike čaka v torek ob 3. uri, ko bodo v olimpijskem Salt Lake Cityju obiskali Utah Jazz. Luka Dončić bo sprejel naslednji izziv v soboto zvečer (23.00) v Torontu, tudi nato bo igral v gosteh, in sicer v ponedeljek (2.00) v Milwaukeeju.