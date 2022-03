Vrgel gledalčev prenosni telefon, plačal bo 40.000 dolarjev

Vodstvo košarkarske lige NBA je centra ekipe Portland Trail Blazers Jusufa Nurkića kaznovalo s plačilom globe v višini 40.000 ameriških dolarjev (36.414 evrov), potem ko je zgrabil gledalčev mobilni telefon in ga vrgel na tribuno. Sedemindvajsetletni košarkar iz Bosne in Hercegovine je izgubil živce po prepiru z navijači na nedeljski tekmi, na kateri je Portland doživel poraz proti zasedbi Indiana Pacers, ki je slavila s 129:98. Nurkić, ki sicer ni igral, saj okreva po poškodbi stopala, je med incidentom zgrabil navijačev telefon in ga vrgel v množico.

Ameriški mediji so ob tem zapisali, da se je Nurkić razjezil, po tem ko naj bi mu žalili družinske člane. Liga NBA je v ločeni disciplinski zadevi kaznovala zvezdnika Golden State Warriors Draymonda Greena s plačilom denarne kazni v višini 25.000 dolarjev (20.938 evrov) po prepiru z uradno osebo v nedeljskem porazu proti San Antoniu. Iz lige NBA so sporočili, da je Green, ki je bil izključen, užalil uradno osebo na tekmi. Košarkarji Golden State Warriors so proti San Antonio Spurs izgubili s 108:110.