Vročega Dončića ni ohladil niti lonček ledu

V dvorani Barclays Center, ki bo imela na karierni poti Luke Dončića vedno posebno mesto, je slovenski zvezdnik sinoči prikazal najboljšo predstavo v sezoni in Dallas popeljal do zmage nad zvezdniško ekipo Brooklyn Nets. Provokacij tako na kot izven igrišča ni manjkalo, proti Dončiću je v podaljšku priletel tudi lonček z ledom, ki pa je na srečo zgrešil svoj cilj. Kaj je o tem in ostalih vrhuncih dvoboja povedal Ljubljančan, ki je spregovoril tudi o privajanju novega sodelavca Marka Miliča na novo okolje?