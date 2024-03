Washington: Ko imaš v ekipi Luko in Kyrieja, je vse veliko lažje

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so v ligi NBA nanizali še četrto zaporedno zmago, potem ko so še drugič zapovrstjo premagali igralce kluba Utah Jazz. Potem ko so bili pred svojimi navijači boljši s 113:97, so »povratni dvoboj« v gosteh dobili s 115:105.

Za tokratni uspeh so se morali Teksašani zelo potruditi, saj so večino tekme zaostajali. Uvodno četrtino so namreč izgubili s 37:41, ob polčasu pa so zaostajali za pet točk (61:66). V tretji četrtini so nato premaknili v višjo prestavo in nadomestili zaostanek, tako da sta ekipi na zadnji odmor odšli poravnani (88:88). Nato pa so gostitelji, pri katerih je blestel finski zvezdnik Lauri Markkanen, ki je bil s 34 točkami (za tri: 6:9) najboljši strelec tekme, popustili, kar so Luka Dončić & Co. izkoristili in jeziček na tehtnici prevesili na svojo stran.

Finski zvezdnik Lauri Markkanen (z žogo) je bil najboljši strelec tekme. FOTO: Alex Goodlett/AFP

Slovenski as je v 41 minutah dosegel 29 točk (prosti meti: 7:8, za dve: 8:13, za tri: 2:11), poleg tega pa je v statistiko vpisal še ducat skokov in 13 asistenc za svoj 19. trojni dvojček v sezoni. Kyrie Irving je k zmagi prispeval 27 točk (z metom iz igre 10:21). »Ko imaš v ekipi takšna igralca, kot sta Luka in Kyrie, je vse skupaj veliko lažje,« je dejal P. J. Washington, ki je bil s 16 točkami tretji strelec Dallasa.