Piše zgodovino, za seboj pustil tudi veliko tekmico Tine Šutej

Košarkarji moštva Utah Jazz, ki so imeli na začetku sezone lige NBA nemalo težav s poškodbami, so imenitno štartali v novo koledarsko leto. Od osmih tekem v 2024 so jih v svojo korist odločili kar sedem, med drugimi so brez večjih težav s 127:90 odpravili tudi Dallas Mavericks z Luko Dončićem na čelu.

Med najzaslužnejšimi za sijajen niz zasedbe iz Salt Lake Cityja je vsekakor Lauri Markkanen, ki so ga pred dnevi izbrali za najboljšega športnika minulega leta na Finskem. To prestižno nagrado je prejel kot sploh prvi košarkar v deželi tisočerih jezer. V glasovanju je dobil 1998 glasov, 119 več kot drugouvrščena skakalka s palico Wilma Murto, ki se je na lanskem atletskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti ovenčala z bronasto kolajno (pred četrtouvrščeno Tino Šutej).

Wilma Murto se je na lanskem atletskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti ovenčala z bronasto kolajno v skoku s palico. FOTO: Marton Monus/Reuters

Na tretjem mestu je pristal svetovni prvak v reliju Kalle Rovanperä (1645), četrti je bil Lukas Hradecky (1236), nogometni vratar reprezentance in Bayerja iz Leverkusna, peti pa judoist Martti Puumalainen (977), evropski prvak v težki kategoriji iz Montpellierja, ki ga vodi slovenski trener Rok Drakšič. Za najboljšega trenerja leta so izbrali košarkarskega strokovnjaka Gordona Herberta (ob kanadskem ima tudi finski potni list), ki je nemško reprezentanco lani popeljal do naslova svetovnih prvakov.