V dresu moštva Utah Jazz, ki se – tako kot Dallas Mavericks z Luko Dončićem na čelu – ni uvrstilo v končnico lige NBA, je v tej sezoni blestel Lauri Markkanen. Najboljši finski košarkar je namreč v povprečju dosegal po 25,6 točke (z 49,9-odstotnim metom iz igre), 8,6 skoka in 1,9 asistence.

Toda Markkanen, čigar Utah je redni del prvenstva v najmočnejši košarkarski ligi na svetu s 37 zmagami in 45 porazi končal na 12. mestu zahodne konference, torej tik za Dallasom (38:44), zdaj ne razmišlja o zasluženem oddihu, temveč o odhodu v – vojsko. »Na Finskem je služenje vojske obvezno. Obenem nam je to tudi v ponos,« je poudaril 25-letni zvezdnik, ki se je rodil v mestu Vantaa, odraščal pa v Jyväskyläju.

»Seveda bi se raje normalno pripravljal za novo sezono, toda slišal sem, da lahko športniki med služenjem vojske opravljajo svoje treninge, zato me ne skrbi, da ne bi v vrhunski formi pričakal tudi nove sezone,« je zatrdil Markkanen, čigar razmišljanje v finski vojski zelo pozdravljajo. Zavedajo se pač, da so domači športni asi velik zgled mnogim najstnikom v domovini.

Ob tem so zagotovili, da bodo Lauriju priskrbeli ustrezna oblačila in obutev (čevlje velikosti 48,5), za 213 centimetrov visokega košarkarskega zvezdnika, ki je letos kot prvi Finec v zgodovini zaigral na tekmi All Star lige NBA, bodo našli tudi dovolj veliko posteljo.