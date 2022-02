Z Jako Lakovičem želijo poravnati račune

V nadaljevanju preberite:

Spodrsljaj je običajno težje nadomestiti kot ga zagrešiti, kar dobro vedo tudi košarkarji Cedevite Olimpije. V dosedanjih enajstih nastopih v evropskem pokalu so okusili sedem porazov s sedmimi različnimi moštvi, prvo zares bolečo rano pa jim je pred tremi meseci zadal Ulm, ko je osvojil Stožice po dveh podaljških. Če bi bili takrat uspešnejši Ljubljančani, bi bili na lestvici pred varovanci trenerja Jake Lakoviča, tako pa imajo pred drevišnjo revanšo v Areni Rathiopharm ob 19.30 dve zmagi manj kot Nemci in so še vedno v nevarnem območju. S kom bi se pomerili v osmini finala, če bi že danes potegnili črto pod skupinski del tekmovanja?