Listine za Rupnika so prispele, zdaj za potrditev mesta v top 16

Gary Browne (z žogo) je prvo ime Trenta. FOTO: Eurocup

Browne glavna nevarnost

Ljubljana – Tri tekme v Stožicah, tri zmage s povprečno prednostjo 14,7 točke. Takšna je letošnja bilanca košarkarjev Cedevite Olimpije v evropskem pokalu, ki jim nudi lepo izhodišče pred dnevi odločitve. Mesto med prvimi štirimi moštvi skupine D in napredovanje med najboljšo šestnajsterico tekmovanja si lahko zagotovijo že ta teden z dvema nastopoma na domačem parketu. Danes ob 18. uri bodo v okviru 9. kola gostili Trento iz Italije, v četrtek pa v zaostali tekmi 5. kola še grški Promitheas.Pri Cedeviti Olimpiji so včeraj dobili iz Španije vse prestopne listine za, saj ga želijo čim prej vključiti v pogon. Trenerima zdaj sicer na voljo kar štiri organizatorje, šein, toda od Rupnika vendarle pričakuje, da bo dal moštvu dodatne razsežnosti z ustvarjalnostjo in dobrim metom za tri točke. V klubu hkrati zavračajo zapise hrvaških medijev, da se želi Ukić po 15 letih vrniti v Split, kjer bi lahko z bistveno večjo minutažo, kot jo je imel doslej v Ljubljani (15 minut na tekmo tako v Evropi kot v ligi ABA), dodatno dvignil formo za igranje v reprezentanci naših sosedov pred kvalifikacijami za OI. »Roko je košarkar Cedevite Olimpije,« so včeraj ponovili v Stožicah.Ljubljančanom drevi nikakor ne bi smelo primanjkovati motivacije, ne nazadnje se želijo oddolžiti Trentu za poraz na prvi tekmi (51:61). Takrat so imeli ogromno težav pri napadalnih akcijah, slednjič pa sta le Perry (13) in(12) dosegla več kot sedem točk. Nekoliko bolj vprašljiva je lahko tokratna nabrušenost italijanske zasedbe, saj si je tako kot Gran Canaria že priigrala mesto v top 16 evropskega pokala, zato je misli do nadaljnjega preusmerila na državno prvenstvo, v katerem je po nedeljski zmagi v Benetkah z 79:71 sedma z izkupičkom 5:5. S 24 točkami in 10 asistencami je blestel predvsem, ki s povprečjem 15,6 točke prvi strelec moštva tudi na evropski sceni, proti Cedeviti Olimpiji pa je bil 20. oktobra prvi mož dvoboja s 14 točkami in 7 asistencami.Jurica Golemac zato opozarja: »Trento nas je na prvi tekmi nadigral. Njegovi košarkarji so odlični predvsem v obrambi. Gre za zelo fizično moštvo, ki pa vendarle igra zelo pametno. Tudi v italijanski ligi dosega zelo dobre rezultate. Tekma ne bo lahka, toda pričakujemo jo samozavestno in s pozitivno miselnostjo. Zavedamo se, da imamo potrebno kakovost.«Cedevita Olimpija – Trento (18), Nanterre – Promitheas (20);Gran Canaria – Bursaspor (21).