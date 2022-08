Za Jordanov dres na dražbi pričakujejo okoli pet milijonov dolarjev

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP se bodo lahko za dres, ki ga je eden od najboljših košarkarjev v zgodovini Michael Jordan nosil leta 1998 v finalu lige NBA, njegovi navijači prihodnji mesec potegovali na dražbi. Pri dražbeni hiši Sotheby's ocenjujejo, da bi lahko zanj iztržili okoli pet milijonov ameriških dolarjev.

Jordanova majica moštva Chicago Bulls s številko 23, ki jo je nosil na prvi tekmi takratnega zaključnega dvoboja proti Utah Jazz, bo tako šele druga, ki bo pristala na dražbi. Velika večina dresov s finalnih tekem namreč ostaja v zasebni lasti zdaj 59-letnega šestkratnega zmagovalca lige NBA. Eno od majic je sicer ameriški šampion podaril muzeju Smithsonian oziroma tamkajšnjemu oddelku za počastitev afroameriške zgodovine in kulture.

»Sezona 1997/98 je morda ena od najbolj priljubljenih med Jordanovimi navijači, saj je bil takrat Michael na vrhuncu svojih sposobnosti. Obenem je razumel, da tista sezona predstavlja zadnjo priložnost za osvojitev naslova prvaka NBA s Chicago Bulls,« je v sporočilu za javnost dejal Brahm Wachter, vodja oddelka za sodobne zbirateljske predmete pri Sotheby's.

Michael Jordan je eden od najboljših košarkarjev v zgodovini. FOTO: John Kuntz/Reuters

Dres bo najprej na ogledu v Montereyu v Kaliforniji, preden ga bodo dostavili v New York. Tam bo navijačem za ogled na voljo med 6. in 14. septembrom, ko bo potekala spletna dražba. Pri dražbeni hiši ocenjujejo, da bo novi lastnik Jordanovega dresa odštel okoli pet milijonov ameriških dolarjev, kar pa bi bilo precej manj od rekordnega zneska, ki so ga iztržili za dres Diega Armanda Maradone. Tega je pokojni argentinski nogometni as nosil na tekmi proti Angliji, proti kateri je zadel s tako imenovano »božjo roko« na svetovnem prvenstvu leta 1986. Zanj je anonimni kupec letos maja odštel kar 9,3 milijona ameriških dolarjev.

Edini del Jordanove opreme, ki je bil kdajkoli na voljo na dražbi (par njegovih športnih copatov), je leta 2019 za 1,5 milijona dolarjev kupil francosko-izraelski podjetnik Patrick Drahi.

Jordan je večino svoje kariere igral za Chicago, s katerim je v letih 1991, 1992 in 1993 ter nato po prvi upokojitvi še v letih 1996, 1997 in 1998 osvojil naslov prvaka v ligi NBA. Nato se je leta 2001 po drugi upokojitvi vrnil na parket še za dve sezoni in igral za Washington Wizards.