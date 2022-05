Za nagrado dobil Dončićevo zaupanje in Magicovo pohvalo

V nadaljevanju preberite:

Ko je pred začetkom 76. sezone v ligi NBA Jason Kidd postal trener košarkarjev Dallasa, so mnogi zmajevali z glavo. Nekdanji odlični branilec je legenda kluba, ne nazadnje ga je kot organizator igre popeljal do edinega naslova prvaka doslej, toda v uvodnih etapah trenerske poti na klopeh Brooklyna in Milwaukeeja ni navdušil. Zdaj mu vsi pripisujejo velike zasluge za uvrstitev v finale zahodne konference in uspešno sodelovanje z Luko Dončićem. Kot pravijo, ga razume precej bolje kot njegov predhodnik Rick Carlisle.

Kako je prišel do sožitja s slovenskim zvezdnikom? Kaj mu je šlo na roko pred odločilnimi nastopi v sezoni? Kaj je Kiddu najbolj pomagalo pri trenerskem vzponu in zakaj je Golden State zanj poseben izziv?