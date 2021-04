Za slovo uspeh z zelo grenkim priokusom

C. Olimpija : Mega 85:79 (65:65, 39:50, 19:30) Dvorana Stožice, gledalcev, sodniki Radović (Hrv), Majkić in E. Javor (oba Slo).

Cedevita Olimpija: Perry 10 (4:4), Hopkins 11, Murić 3, Blažič 30 (6:8), Brown 8, Jones 9 (2:2), Dimec 6, Rupnik 8 (2:2).

Mega: Jović 12 (2:3), Mišković 4, Smith 10 (6:6), Tepić 3 (1:2), Momirov 10, Simonović 15 (4:8), Matković 14, Cazalon 3 (3:4), Đurišić 8 (4:5).

Blažič ni pozabil Zagreba

S pomočjo Partizana so se košarkarji Krke tik pred zdajci rešili iz neprijetnega položaja, tako da bo Slovenija izgubila le enega udeleženca lige ABA – obubožano Koper Primorsko. Zato pa je še deseto sezono zapored ostala brez moštva v polfinalu končnice. Cedevita Olimpija se je v zadnjem kolu igrala z ognjem in šele po -15 ugnala Mego, a obstala na petem mestu, saj je bil uspešen tudi Mornar proti Igokei. Para polfinalnih dvobojev do dveh zmag z začetkom 3. maja sta: Crvena zvezda (1) – Igokea (4) in Budućnost (2) – Mornar (3).Za Cedevito Olimpijo je prišel v poštev le en scenarij: nujno je potrebovala zmago proti Meginim golobradcem, ki so pripotovali v Stožice brez najučinkovitejšega strelca in drugega skakalca lige ABA, Igokea pa bi morala odbiti Mornarjev juriš. Ob polčasih obeh tekem pa so bile razmere v popolnem nasprotju z željami. Mladi Beograjčani so po vodstvu z 41:25 odšli na glavni premor s prednostjo 50:39 s 17-letnimin 20-letnimna čelu, Mornar pa je imel še izdatnejši naskok 51:38.Tretjo četrtino so Ljubljančani dobili s 26:15, zadnjo z 20:14 in se ognili ponovitvi hudega spodrsljaja proti Ciboni, a zasuk in 18. zmaga jim nista zadostovala za vzpon v elitno četverico. Igokea je namreč le ublažila poraz.»Po zahtevnem ritmu zadnjih tednov smo tudi tokrat igrali brez prave energije v prvem polčasu. Zato pa sem ponosen na prikazano v nadaljevanju. Naši košarkarji so se izkazali s pravim značajem in kakovostjo. Za nami je zahtevna mednarodna sezona, čestitke fantom,« je po drugi zmagi v zadnjih šestih nastopih v ligi ABA ocenil Olimpijin trener Jurica Golemac.Njegovi košarkarji so v prvih 20 minutah zbrali le štiri asistence, v nadaljevanju 11, a na koncu vendarle dve manj kot poletna Mega, ki je bila uspešnejša tudi pri skokih z 39:31., ki ga je Cedevita Olimpija v minulih dveh sezonah posodila Beograjčanom, je namreč ujel kar 19 odbitih žog med svojo zadnjo regionalno tekmo pred odhodom v ligo NBA k moštvu Chicaga.Stožiški kapetanje dosegel 20 od svojih 30 točk (za dve 6:11, za tri 4:6, prosti meti 6:8) v drugem polčasu, dodal pa še po 7 skokov in asistenc. Po zmagi je dejal: »Škoda, da smo v finišu izgubili želeni položaj med najboljšo četverico. Turneja po Črni gori in Srbiji nas je izmučila, zato proti Ciboni nismo bili tako sveži, ko bi bili ob vsakem drugem scenariju. Velik del krivde za usoden poraz v Zagrebu prevzemam nase, zdaj pa moramo gledati v prihodnost. Verjamem, da smo v tej sezoni razveselili kar nekaj navijačev in da bomo nadaljevali v podobnem slogu.«– Igokea : Mornar 79:88, FMP : Krka 91:85, Partizan : Split 80:58, Borac : Cibona 77:82, Zadar : Crvena zvezda 70:90, Budućnost : Koper Primorska 20:0 b. b.