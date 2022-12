Zagrebški volkovi niso bili kos ljubljanskim zmajem

Košarkarji Cedevite Olimpije ohranjajo ritem porazov v evropskem pokalu in zmag v ligi ABA. V 9. kolu regionalnega prvenstva so v gosteh premagali Cibono z 90:78 ( 71:65, 50:43, 23:25), kar je njihov tretji zaporedni uspeh v tekmovanju.

Ljubljančani so zabeležili četrto zmago v zadnjih petih nastopih v ligi ABA in se z izkupičkom 6:2 še trdneje zasidrali med najboljšimi ekipami tekmovanja. V Zagrebu so Ciboni zadali četrti zaporedni poraz. Odpor tekmecev so strli šele v zadnji četrtini, v kateri so pobegnili na 88:70. Prej so bili vseskozi v prednosti, vendar se jim do delnega rezultata 8:0 in šestminutnega strelskega mrka gostiteljev ni uspelo odlepiti. Prednost 79:65 so brez težav zadržali do konca.

Amar Alibegović je ob metu iz igre 9:10 dosegel 20 točk, Josh Adams je prispeval eno manj (trojke 3:7), po 11 sta jih dodala Edo Murić (6 skokov) in Marko Jeremić (trojke 3:7), deset asistenc in prav toliko točk pa je zbral Yogi Ferrell.

Strelci za Cedevito Olimpijo: Ferrell 10, Jeremić 11 (2:2), Alibegović 20, Murić 11, Adams 19 (4:5), Matković 5 (3:6), Gnjidić 2, Omić 9 (1:1), Dragić 3; Cibona: Radovčić 8 (2:2), Perasović 4 (2:2), Smajlagić 19 (3:4), Mazalin 22 (7:10), Aranitović 10 (2:2), Baković 5, Kapusta 3 (1:2), Ljubičić 7 (1:1).

Cedevita Olimpija bo naslednje tri tekme igrala v Stožicah. Prihodnji teden bo v torek v evropskem pokalu gostila nemški Ulm, v nedeljo jo čaka regionalni derbi s Partizanom, 14. decembra pa še evropski dvoboj z italijansko Brescio.