Žalujejo tudi v Beogradu

Seznam smrti znanih športnikov v zadnjih dneh z območja nekdanje države je po hrvaški rokometni legendi Zlatku Saračeviću in nogometni Zlatku Kranjčarju dopolnil še odlični srbski košarkar Milenko Savović.



V sezoni, ko je Partizan kot zadnji klub iz nekdanje skupne države osvojil naslov evropskega prvaka (1991/1992), je bil športni direktor črno-belih, za katere je igral v letih od 1977 do 1989 in je bil tudi kapetan beograjskega kluba.



Savović, ki je bil tudi jugoslovanski reprezentant in je osvojil srebrno kolajno na evropskem prvenstvu leta 1983, je za posledicami covida-19 umrl v rodnem Trebinju. Februarja so ga odpeljali v bolnišnico zaradi okužbe z virusom sars-cov-2.

