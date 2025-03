Zaostajali že za 18 točk in ujeli 15. zaporedno zmago

Košarkarji Cleveland Cavaliers, ki so v ligi NBA proti Brooklyn Nets zaostajali že za 18 točk, so na krilih Dariusa Garlanda po preobratu prišli do 15. zaporedne zmage in slavili s 109:104. Garland je 18 od svojih skupno 30 točk dosegel v zadnji četrtini. Z zmago so konjeniki povečali prednost na vrhu vzhodne konference na 55-10.

To je bilo še petič v sezoni, da je Clevelandu uspelo izničiti zaostanek za 15 točk ali več, kljub temu pa je Garland po tekmi priznal, da bi mu bila bolj všeč lažja pot do zmage.

»Vrh glave imam že teh preobratov,« se je po zmagi pošalil Garland: »Toda 48 minut smo igrali močno. Žoge nismo metali najbolje, zato pa je naša obramba zdržala. Ta ekipa je res dobra, zna stopiti skupaj v dobrih in slabih časih. V četrti četrtini smo šele zares zaigrali tako, kot je treba.«

Garlanda je pohvalil tudi domači trener Kenny Atkinson. »Je morda najboljši igralec lige za ključne, odločilne trenutke tekem. Danes je to pokazal v zadnji četrtini. Tako igra že vse leto,« je dejal Atkinson.

Jarrett Allen je k zmagi dodal 23 točk ter 13 skokov in tri blokade, Evan Mobley pa 21.

Za Brooklyn, ki je dan prej doma presenetljivo premagal Los Angeles Lakers z Luko Dončićem, je bil poraz hud udarec. Cam Thomas je bil prvi strelec gostov s 27 točkami.

»Ponosen sem na svoje fante, saj so v prvem polčasu igrali res odlično. Zaslužili bi si zmago,« je dejal trener mrežic Jordi Fernandez.

Tyrese Haliburton je bil mož odločitve v dvoboju Indiane in Milwaukeeja. FOTO: Trevor Ruszkowski/Imagn Images Via Reuters Connect

Cade Cunningham je s 27 točkami pomagal Detroit Pistons na vzhodu ostati v lovu na končnico z zmago nad Washington Wizards s 123:103.

Bati so se povzpeli na šesto mesto vzhoda, tik za Indiano, ki ji je po 21 menjavah vodstva uspelo s 115:114 premagati Milwaukee Bucks. Zahvala za zmago gre izjemnemu metu za tri točke, ki je v zadnjih trenutkih tekme uspel Tyresu Haliburtonu.

Pacers imajo na petem mestu zdaj isti izkupiček (36-28) kot Bucks na četrtem mestu.

Košarkarji New Orleans Pelicans pa so zaustavili zmagoviti niz Los Angeles Clippers, ki tri tekme niso poznali poraza, tokrat pa so izgubili s 120:127.