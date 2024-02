Zion kljub poškodbi pokazal moč in spomnil na najboljše čase

Los Angeles Clippers so po prihodu Jamesa Hardna skoraj neustavljivi, serijo tekem v gosteh so končali z razmerjem zmag in porazov 6-1, v noči na četrtek pa jih je proti New Orleansu čakala že šesta tekma v trinajstih dneh. Pomagala ni niti vrnitev na domači parket, New Orleans je bil po zaslugi Ziona Williamsona in Brandona Ingrama premočan, slavili so s 117:106.

Zion Williamson v boju z Russllom Westbrookom pod košem. FOTO: Reuters

V ligi NBA je bil Williamson nekaj sezon najbolj atraktivni igralec lige, ko je stopil na parket, je s svojimi telesnimi sposobnostmi navduševal gledalce na tribunah. Po seriji poškodb v zadnjih letih in tudi zaradi težav s telesno težo zdaj Zion ni več tako eksploziven, dobiva precej manj skokov kot pred tem, vseeno pa občasno še pripravi kakšno predstavo, ki spomni na najboljše dni.

Proti Clippersom je dosegel 21 točk in 10 asistenc in držal pelikane v igri do zadnje četrtine, ko je vajeti v svoje roke vzel CJ McCollum in dosegel 13 od svojih 25 točk. Zion je svoje naredil z neustavljimi prodori pod koš in to kljub temu, da je igral z bolečinami v nogi. Brandon Ingram jih je dodal še 15 in to je bilo dovolj za zmago proti vodilni ekipi zahodne konference.

Pri LA-ju, kjer se zaradi poraza ne bodo pretirano obremenjevali, je bil znova razigran Harden z 19 točkami, Norman Powell jih je dosegel 18, utrujenost pa se je poznala Kawhiju Leonardu (15) in Paulu Georgeu (7 točk, zgrešil je prvih sedem metov na tekmi). Za Clipperse je bil to šele šesti poraz na 32 tekmah od začetka decembra.

Liga NBA:

Charlotte Hornets - Toronto Raptors 117:123

Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 106:114

Philadelphia 76ers - Golden State Warriors 104:127

Boston Celtics - Atlanta Hawks 125:117

Miami Heat - San Antonio Spurs 116:104

LA Clippers - New Orleans Pelicans 106:117

Sacramento Kings - Detroit Pistons 120:133