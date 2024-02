Dončić o bitki za OI: Če ne bo poškodb, bom zraven. Kdaj nisem bil?

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić z Dallasom v ligi NBA dvakrat gostuje v New Yorku. Na prvi tekmi je z odlično predstavo s soigralci premagal Brooklyn s 119:107, po tekmi pa za slovenske novinarje končal ugibanja o olimpijskih kvalifikacijah. Kot je dejal, bo na voljo slovenski reprezentanci, če le ne bo poškodb.

»Ja, bom. Če ne bo poškodb, seveda bom. Kdaj nisem bil zraven?« je Dončić, ki je proti Brooklynu blestel s 35 točkami, 18 skoki in devetimi podajami, odvrnil na vprašanje, ali bo na voljo reprezentanci.

Slovenski košarkarji so lani svetovno prvenstvo končali brez boja za medalje na sedmem mestu. Za tolažbo je bil Dončić s povprečjem 27 točk na tekmo prvi strelec tekmovanja in član najboljše peterke prvenstva.

Letos imajo Slovenci pred sabo dva velika izziva. Že ta mesec bodo v Kopru začeli kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2025, julija pa bodo v Pireju lovili vozovnico za olimpijski nastop v Parizu.

V kvalifikacijah za OI Slovenijo najprej čakata tekmi proti Hrvaški in Novi Zelandiji, v nadaljevanju pa boj za prvo mesto z reprezentancami iz skupine - Grčijo, Egiptom in Dominikansko republiko.

Dončić je tudi novopečeni oče male Gabriele. Kot je dejal po tekmi z Brooklyn Nets, je po rojstvu hčerke veliko bolj srečen kot prej.

»Mislim, da sem zdaj veliko bolj srečen. Kakšno noč ne spim, ampak Ana opravi večino dela. To ti res spremeni življenje na lepše. Nič ni lepšega kot to in zaradi tega sem najbolj srečen človek na svetu,« je odvrnil 24-letni slovenski zvezdnik na vprašanje, kako mu je rojstvo hčerke spremenilo življenje.