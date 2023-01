Zmaga za Čančarjev Denver, poraz Dragićevega Chicaga

Chicago Bulls Gorana Dragića pa so gostovali pri Washington Wizards in izgubili s 97:100. Dragić je v 15 minutah zbral štiri točke ter po dve asistenci in ukradeni žogi. Zlata zrna iz Denverja so se z zmago povzpela na vrh zahodne konference. Spet je blestel srbski zvezdnik Nikola Jokić, ki je k zmagi prispeval 21 točk, 18 skokov, devet asistenc in ukradeno žogo, Čančar pa je v 19 minutah na parketu zbral dve točki (met 1:3), tri skoke, tri asistence in eno blokado.

V ameriškem glavnem mestu je domači ekipi zmago prinesel Kyle Kuzma, ki je 5,7 sekunde pred koncem zadel trojko. Na drugi strani je met z razdalje nato 2,3 sekunde pred koncem zgrešil Zach LaVine. Kuzma je končal pri 21 točkah, Anthony Gill jih je zbral 18, Monte Morris pa 17. LaVine je bil tokrat z 38 točkami prvi strelec bikov, pri katerih je manjkal sicer vodilni strelec DeMar DeRozan.

Rekord sezone Jaylena Browna za novo zmago Bostona

Boston Celtics so z zmago nad New Orleans Pelicans s 125:114 potrdili prvo mesto ne le na vzhodu, temveč v celotni ligi NBA. Izkazal se je Jaylen Brown z 41 točkami.

»Košarkarska sezona je dolga, veliko je košarke igramo dan za dnem. Vsakič moraš v igro vstopiti pripravljen, da dobro opraviš svoje delo. Danes mi je to res uspelo,« je po tekmi dejal Brown, ki je dosegel osebni strelski rekord sezone. Uravnotežen napad Bostona se je izkazal za prevelik zalogaj za New Orleans, k temu je prispeval tudi Jayson Tatum z 31 točkami, Malcolm Brogdon pa jih je 20 dodal s klopi. Al Horford je za Boston, pri katerem sta manjkala člana začetne peterke Marcus Smart in Robert Williams III., dodal 14 točk.

Milwaukee Bucks, tretji na vzhodu, so gostovali pri Atlanta Hawks in z zmago s 114:105 nadaljevali lov za Kelti. Prvi strelec je bil Jrue Holiday s 27 točkami.

V vrste Memphis Grizzlies se je po dveh tekmah premora zaradi poškodbe vrnil Ja Morant in dosegel 38 točk ter popeljal grizlije do zmage s 136:129 nad San Antonio Spurs.

Detroit Pistons so se z visoko zmago (135:118) nad Minnesota Timberwolves dvignili z dna vzhodne konference. Največ točk (31) je k zmagi prispeval Saddiq Bey.