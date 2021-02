Znan je Dončićev trener za tekmo zvezd

Quin Snyder bo vodil Dončićevo ekipo. FOTO: Jeffrey Swinger/USA Today Sports

Trener Utah Jazzbo na tekmi zvezd severnoameriške košarkarske lige NBA 7. marca v Atlanti vodil ekipo, v kateri je drugo leto zaporedoma tudi Slovenec. Medtem bo ekipovodil, sicer trener Philadelphia 76ers, so danes sporočili iz vodstva lige NBA.Tradicionalno sta trenerja na tekmi zvezd tistih dveh ekip, ki imata najboljši izkupiček rednega dela sezone v obeh konferencah tik pred tekmo All-Star. Košarkarji Utah Jazz so ta čas na vrhu zahodne konference s 24 zmagami in šestimi porazi. Snyder je drugi trener Utaha v zgodovini po(1984), ki bo na klopi tekme zvezd All-Star.Sixers pa so z 20 zmagami (10 porazov) na vrhu vzhoda, ponoči so s 112:105 premagali Chicago Bulls. Za Riversa bo tekma zvezd že tretja po letih 2008 in 2011, ko je še vodil Boston Celtics.Že dan prej je vodstvo lige NBA objavili člane začetnih peterk na tekmi zvezd, ki so jih izbrali navijači. James in Durant sta kapetana ekip zahodne oziroma vzhodne konference, ki bosta izbirala člane začetne peterke med letos rekordnimi petimi košarkarji, ki so rojeni zunaj ZDA: Grkom(Milwaukee), Slovencem Dončićem (Dallas), Kameruncem(Philadelphia), Srbom(Denver) in Američanom, rojenim v Avstraliji(Brooklyn).V bazenu košarkarjev za prvi peterki so še Američani(Golden State),(LA Clippers) in prvi strelec lige(Washington). Preostalih 14 igralcev za tekmo All-Star bodo izbrali trenerji lige NBA, njihova imena bodo znana v torek.