Zvezdan Mitrović novi glavni trener Cedevite Olimpije

Člansko zasedbo slovenskega košarkarskega kluba Cedevita Olimpija bo v prihodnje s klopi vodil izkušeni črnogorski strokovnjak Zvezdan Mitrović, ki bo na mestu glavnega trenerja zamenjal Zorana Martića, so sporočili iz ljubljanskega kluba. Martiću je ob zaključku sezone 2023/24 potekla pogodba.

Cedevita Olimpija bo v sezono 2024/25 vstopila z novim glavnim trenerjem. Zmaje bo vsaj prihodnji dve sezoni vodil črnogorski strateg Mitrović, ki je nazadnje deloval v turškem Galatasarayju. Pred tem je med drugim vodil Monaco, Asvel, Budućnost, Krivbas in Himik. Leta 2021 je z Monacom osvojil naslov v evropskem pokalu, pohvali pa se lahko tudi z naslovi državnega prvaka Francije in Ukrajine. Naslov francoskega prvaka je osvojil leta 2019 z Asvelom, ukrajinskega pa 2009 s Krivbasom. Leta 2021 je bil izbran za najboljšega trenerja v evropskem pokalu.

Med letoma 2017 in 2019 je bil selektor črnogorske moške reprezentance, kot pomočnik selektorja je na klopi Črne gore deloval tudi med evropskim prvenstvom 2013 v Sloveniji. »Njegova strast do košarke in odnosi, ki jih splete z igralci, sta le dve od kupice stvari, zaradi katerih menimo, da je Mitrović idealen za mesto našega glavnega trenerja. Zaveda se, kaj potrebuje ekipa, da lahko tekmuje na najvišji ravni v Evropi, obenem pa ima izkušnje z osvajanjem lovorik v evropskem pokalu. Veseli smo, da bo Mitrović sedel na klop naše ekipe, hkrati pa pozitivno pričakujemo poletje, tekom katerega bomo sestavili ekipo za novo sezono,« je ob naznanitvi podpisa pogodbe z novim trenerjem povedal športni direktor kluba Chechu Mulero. Ta je že začel delo na svojem novem položaju, na katerem je zamenjal Vlada Ilievskega.

»Sestaviti moramo kakovostno ekipo, iz predvsem kakovostnih igralcev, fantov z dobrim karakterjem, ki bi s svojo zavezanostjo, odnosom, in na koncu koncev tudi zmagami, napravili dober rezultat, s tem pa navijače privabili v dvorano. Osnoven cilj je, da se občinstvo vrne v dvorano, da spremlja košarko in da uživa v košarki,« pa je ob podpisu pogodbe zadovoljen dejal Mitrović.

Poleg naslovov francoskega in ukrajinskega prvaka, je Mitrović trikrat osvojil še francoski pokal in en naslov ukrajinskega pokalnega prvaka. Trikrat je bil izbran za najboljšega trenerja francoskega prvenstva ter enkrat za najboljšega trenerja ukrajinske lige.