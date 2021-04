Agnelli o odnosu s Čeferinom: To so podrobnosti zasebnega življenja

predsednik torinskega nogometnega kluba Juventus, kot eden od pobudnikov nove superlige v zadnjih dneh med nogometnimi navijači ne žanje ravno simpatije. Toda sam je včeraj za italijanske medije poudaril, da je nogomet postal velika industrija, zaradi česar potrebuje stabilnost.»Nogomet ni več igra. Danes smo 25-milijardna industrija, ki potrebuje stabilnost,« je še pred izstopom šestih angleških klubov iz superlige za rimski časopis La Repubblica izjavil Agnelli. Da bi upravičil to novo tekmovanje, ki se po umiku angleških klubov zdi bolj ali manj končano, je Agnelli poudaril, da »nogomet preživlja veliko krizo privlačnosti za nove rodove«. Pri tem ima posebej v mislih tiste, ki imajo otroke med 10. in 15. letom starosti, ki jih zanima nekaj drugega.»To je proces, ki ga je epidemija novega koronavirusa še pospešila,« je dodal prvi mož Juventusa, ki je s superligaško akcijo močno razočaral, s katerim sta si bila sicer blizu. Vsaj tako je mislil predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa).Agnelli je še do nedelje vodil Evropsko združenje klubov (ECA), bil tudi član izvršnega odbora Uefe, toda nato je nenadno in potiho zapustil obe funkciji ter prestopil med superligaše, kar je zmotilo Čeferina. »Nikoli še nisem videl nekoga, ki bi toliko lagal tako vztrajno,« je bil brez dlake na jeziku predsednik Uefe.Prekinitev odnosa s Čeferinom je Agnelli pospremil z naslednjimi besedami: »To so podrobnosti zasebnega življenja.«