Celjani, pozor, TNS ni najboljši v Walesu in jo je že zagodel uglednejši Astani

Valižanski klubski nogomet ima posebnosti. Državni prvak je TNS, ki bo v četrtek zadnja ovira slovenskega prvaka Celja v ligaškem delu konferenčne lige. Toda klub s stalnim prebivališčem v Angliji v Oswestryju, kamor se je preselil po združitvi The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club, ni na ravni slavnejših Cardiffa, Swanseaja, Wrexhama ali Newport Countyja, ki tekmujejo v tekmovanjih pod okriljem Nogometne zveze Anglije (FA).

The New Saints FC, kot se uradno imenuje 16-kratni valižanski prvak, ima tudi prednosti pred »velikim«, ki jim tekmovanji v premier league ali v championshipu prinašajo slavo in zaslužek. Za razliko od njih ima TNS vselej priložnost za preboj v evropska tekmovanja, kamor se redno uvršča skozi valižansko prvenstvo. Četverica velikih Evropo lahko občuti le preko angleškega pokalnega tekmovanja (FA) ali premier league.

Zmagovanja doma je TNS vajen, v Evropi je zgolj eksotično moštvo, ki so se mu poleti sanjsko izšle kvalifikacije, podobno kot so se Celju: v 1. kolu kvalifikacij je napredoval po prepričljivi zmagi proti črnogorskemu prvaku Dečići (3:0, 0:0), nato sta bila premočna, zanesljivo Ferencavaros (0:5, 1:2) in tesno Petrocub (0:1, 0:0), v zadnjem kvalifikacijskem kolu pa je bil TNS premočan za litovski Panevežys (3:0). Pred dvema letoma je bil najbližje preboju v ligaški del konferenčne lige, ko ga je na zadnjem kvalifikacijskem situ po strelih z bele točke izločila češka Viktoria.

Trener Craig Harrison je s TNS osvojil že osem naslovov valižanskega prvaka. FOTO: Jason Cairnduff/Action Images Via Reuters

Ali imajo Celjani po nizu petih tekem in proti zahtevnejšim tekmecem naposled vlogo favoritov in izzivalca, preko katerega si lahko zagotovijo napredovanje med 24 najboljših in play-off tekmi za preboj v osmino finala? Pogled na skupno lestvico jim pritrjuje, TNS sodi v kategorijo tekmecev, ki jih morajo premagati za vsako ceno in je avtsajder. Čeprav ima le točko manj od Celja (3:4) in je na 32. mestu, Celje pa je 25. Toda, pozor! Moštvo pod trenersko taktirko 46-letnega Angleža Craiga Harrisona je v KL premagalo tudi v Evropi veliko uglednejšo in uspešnejšo Astano. O tem, da previdnost ni le oguljena fraza, lahko veliko govori tudi poletni dvoboj Brava in Connah's Quay Nomads. Šiškarji so V 1. kolu komaj in tudi z zvrhano mero sreče izločili povprečnega tekmeca iz sredine lestvice valižanskega prvenstva.

TNS je po naslovu in šampionski zvezdici s kar 33 točkami prednosti v tej sezoni po 18. kolih le drugi, toda o tem, kdo bo zmagovalec »Cymru Premier«, bo odločal drugi del tekmovanja, ko se klubi po 22. kolih razdelijo v šampionsko skupino in za obstanek.

Trener Harrison je okusil igranje v angleški premier league, a je moral končati igralsko kariero zaradi hujše poškodbe leta 2002. Po njej je rekel, da si niti zamisliti ni mogel hujšega kot to, da bi bil trener ali menedžer. Zdaj je že drugi mandat trener TNS, s katerim je osvojil osem naslovov prvaka.

Navkljub le eni zmagi je TNS pustil zelo soliden vtis v KL, v kateri ga je – pozor, Celjani (!) – tesno z 2:1 premagal Shamrock Rovers (2:1). Irski klub pa je Celje letos izločil v kvalifikacijah za evropsko ligo (0:1, 3:1). V prvem moštvu, ki je po Transfermarktu ovrednoteno na 2,71 milijona evrov, ni niti enega tujca oziroma igralca, ki ne bi imel britanskega potnega lista.