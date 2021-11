Ancelotti prepričan: Vinicius ima v svojih nogah nekaj posebnega

Carlo Ancelotti je po golu, ki je v 87. minuti prinesel zmago Real Madridu nad Sevillo, celo dejal, da lahko Vinicius Junior postane eden najboljših nogometašev na svetu. Andaluzijci so sicer po vodilnem zadetku Rafe Mira zapravili vsaj še eno zrelo priložnost za povišanje vodstva v prvem polčasu, nato pa je po veliki napaki gostujočega vratarja izid izenačil Karim Benzema. 21-letni Vinicius je nato v enem zadnjih napadov rednega dela sprejel žogo s prsmi, nato pa prodrl proti vratom in neubranljivo zadel za zmago.

»Izjemen gol. Gre za igralca, ki ima nekaj posebnega v svojih nogah,« je po tekmi na vprašanje, naj opiše gol Viniciusa, odgovoril Ancelotti. »Preseneča me kakovost njegovih golov. Njegova individualna kakovost me ne preseneča, vedel sem, da je močan pri preigravanju, igri ena na ena, s svojo hitrostjo, a zdaj s svojo učinkovitostjo preseneča prav vse. Mislim, da je danes pokazal kvaliteto, ki je do sedaj po mojem mnenju še ni. To je nov korak proti temu, da postane eden najboljših na svetu. Najpomembneje je, da ostaja osredotočen na učinkovitost. Ko pride priložnost, jo moraš izkoristiti.«

Pripravljen je na odgovor tekmecev

Zmaga je Madridčane popeljala do že štirih točk naskoka na vrhu lestvice, Sevilla je zdaj četrta in se na lestvici nahaja za madridskim Atleticom in dolgo časa vodilnim Real Sociedadom. Vinicius, ki je v prvih sezonah pri Realu imel velike težave z učinkovitostjo, je na 14 prvenstvenih tekmah v tej sezoni že dosegel devet golov. To je trikrat več kot v zadnjih dveh sezonah La Lige, Benzema je trenutno pri 11 zadetkih.

»Vini ve, da bo zdaj zanj veliko težje, saj so ljudje spoznali, da je vrhunski igralec. Vemo, da ga bodo zdaj pokrivali po celem igrišču, včasih tudi dva ali trije igralci, a ko dobi najmanjšo priložnost, mora narediti razliko,« je o rojaku, ki še zdaleč ni standarden v prvi postavi brazilske reprezentance, povedal vezist Casemiro.