Ancelotti se je v obdobju covida sam povabil na zabave

Ni presenečenje, da je Lucasa Digneja v desetih letih igranja na najvišji ravni, kamor se je prebil v dresu Lilla, najbolj navdušil njegov zadnji klubski trener Carlo Ancelotti. Digne si je pod taktirko Italijana pri Evertonu vnovič priigral vpoklic v francosko reprezentanco, s katero se zdaj pripravlja na začetek eura 2020. Na njegovo razočaranje Ancelotti sicer po dveh sezonah zapušča Liverpool, saj bo še drugič v karieri prevzel Real Madrid. Za športni dnevnik L'Equipe je Digne kot trenerja, ki je imel nanj velik vpliv, izpostavil še enega Italijana, in sicer Luciana Spallettija.



»Kdo je bil najbolj zahteven? Rekel bi, da Luciano Spalletti. Ima to italijansko strogost,« je dejal Digne. »Pred tekmo smo eno uro in pol gledali analizo tekem. Nato pa še eno uro in pol po tekmah. To je za nekatere nebodigatreba, a meni je všeč! Za branilca je to res pomembno. Po nekaj časa na igrišču vse postane avtomatsko. Sam sebi rečeš: 'Uf, če tega ne naredim, me bo trener naslednji dan onesvestil z videom!' Najboljši strateg pa je Ancelotti. Zelo dobro analizira tekmece, zelo dobro 'bere' tekme. Poskuša se prilagoditi igralcev, ki jih ima vsak konec tedna na voljo. Samo s premikom prstov lahko med enim pogovorom zamenja sistem igre. Predvsem pa igralcem zna zelo dobro pojasniti, kaj želi.«



To je bila močna plat tudi Luisa Enriqueja, s katerim je sodeloval pri Barceloni, dodaja Digne. »Toda samo pet ali deset minut smo delali na taktiki,« se je trenerja, ki je s Katalonci osvojil trojno krono v sezoni 2014/15, spominjal levi bočni branilec. »To se je ponavljalo vsak konec tedna. Bilo je neverjetno. Vsi so bili dovzetni, toda njegova navodila so bila zelo jasna in točna. Na treningih se je povzpel na stolp, ki je bil videti kot delovni oder. Opazoval je, če linije dobro stojijo, pojasnil je, kakšno gibanje si želi. Snemali so treninge. Tudi Ancelotti je posnetke treninga pregledal v petih minutah, nič več kot to. Ob takšnih trenerjih je igralcem še lažje.«

Deschamps jih je presenetil pred finalom

Dodal je še: »Ancelotti je dober človek, svoja sporočila zna prenesti s humorjem. Med obdobjem covida, denimo, ni želel, da bi prirejali zabave. Rekel nam je: 'Če boste imeli zabavo, fantje, potem me povabite, da bom pazil na vas.' (Selektor Francije, Didier, op. a.) Deschamps ali na primer Ancelotti te znata vedno motivirati, da v tebi najdeta nekaj dobrega. Vedno se bom spominjal govora pred finalom eura 2016. Naredil je kratek video z našimi družinami, to je bilo osupljivo. Ancelotti rad popoldne spije kavo z nami. Govorimo o vsem in o ničemer, o tem, kaj se je zgodilo prejšnji dan, o vsakodnevnem življenju, naših družinah ... Ko se mi je v obdobju covida rodila hčerka, je bil skupaj s svojim osebjem zelo pozoren, resnično mi je stal ob strani.«



Med tistimi, ki na kmalu 28-letnega branilca nista naredila največjega vtisa, sta rojak Laurent Blanc in Ernesto Valverde.



»Z Blancom na človeški ravni nisem imel nobene skupne točke. Ernesto Valverde, s katerim sem eno sezono sodeloval pri Barci, je bilo podobno. Ni bil dober v komunikaciji, to zanj ni naravno. Govoril je z Lionelom Messijem, ki je bil kapetan, a moral bi se bolj potruditi. Opazno je bilo, da je rezerviran. Na začetku me je to presenečalo,« je še povedal Digne.

