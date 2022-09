Angleška nogometna zveza: Vedenje Cristiana Ronalda je bilo nasilno

Angleška nogometna zveza (FA) je portugalskega nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki igra za Manchester United, danes obtožila »neprimernega in/ali nasilnega« vedenja zaradi incidenta, ki se je zgodil pred petimi meseci, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Gre za že razvpiti dogodek, v katerem se je Ronaldo zapletel v spor z navijačem. Posnetki so pokazali, da je Ronaldo po porazu Uniteda proti Evertonu 9. aprila z 1:0 navijaču zbil na tla mobilni telefon, zaradi česar je Portugalca bila prisiljena opozoriti policija metropolitanskega okrožja Merseyside.

»Cristiano Ronaldo je bil obtožen kršitve pravila E3 FA zaradi incidenta, ki se je zgodil po tekmi premier lige Manchester United – Everton v soboto, 9. aprila 2022. Vedenje napadalca po zadnjem žvižgu naj bi bilo neprimerno in/ali nasilno,« je sporočil tiskovni predstavnik FA.

Incident se je zgodil, ko se je Ronaldo odpravljal proti predoru. Sedemintridesetletni zvezdnik se je na družbenih omrežjih že opravičil za svoj izpad. Po tekmi je portugalski napadalec na svojem Instagram računu zapisal: »Nikoli se ni lahko spopasti s čustvi v težkih trenutkih, kot je ta, s katerim se soočam. Kljub temu moramo biti vedno spoštljivi, potrpežljivi in biti zgled vsem mladim, ki obožujejo lepo igro. Rad bi se opravičil za svoj izbruh in če je mogoče, bi rad povabil tega navijača, da si ogleda tekmo na Old Traffordu v znak poštene igre in športnega duha.«

V odgovor na obtožbe proti Ronaldu so iz Uniteda v izjavi sporočili, da »bodo podpirali igralca«. Če bo Ronaldo spoznan za krivega, lahko v najslabšem možnem scenariju pričakuje prepoved igranja na prihajajočih tekmah premier league.