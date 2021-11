Angleški prvoligaši proti SP na dve leti

To je v sporočilu za javnost zapisalo vodstvo lige.

»Vseh 20 klubov iz angleške prve lige je razpravljalo o procesu reformiranja mednarodnega koledarja po letu 2024 in soglasno izreklo nasprotovanje SP na dve leti,« so zapisali pri najmočnejši angleški ligi.

Klube skrbijo predvsem negativni vplivi na igralce, na izkušnje navijačev, priprave pred sezono in na kakovost tekmovanja. Izvršni direktor lige Richard Masters je dodal, da so odprti za reforme in nove ideje, ne pa za radikalne spremembe reprezentančnega oziroma mednarodnega koledarja.

»Pri reformah in novih idejah mora obstajati ravnotežje domačega in mednarodnega nogometa. V ta proces se mora vključiti tudi lige, ki so temelj nogometa,« je dodal Masters.

Angleška liga v sezoni 2022/23 s šesttedenskim premorom zaradi SP

Vodstvo elitne angleške nogometne lige je v izjavi za javnost sporočilo vse pomembnejše datume za prihodnje tekmovalno obdobje. Sezona 2022/23 se bo začela 6. avgusta 2022, med 14. novembrom in 26. decembrom pa bo reprezentančni premor zaradi svetovnega prvenstva v Katarju. Mundial bo potekal med 21. novembrom in 18. decembrom prihodnje leto.

Vodstvo elitnega angleškega prvenstva bo tako prekinilo aktivnosti en teden pred začetkom SP. Zadnji krog pred odhodom nogometašev v Katar bo na sporedu 12. in 13. novembra, po koncu SP pa se bodo nogometaši na zelenicah znova zbrali 26. decembra na tradicionalni angleški termin, tako imenovani »Boxing Day«.

Vodstvo lige je obenem sporočilo, da se bo sezona 2022/23 končala s tekmami 28. maja 2023.