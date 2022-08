Anglež in nova tehnologija odpirata novo poglavje

Naslednji teden bo v evropskih nogometnih pokalih že prvi vrhunec nove sezone. V Helsinkih bo na sporedu tekma evropskega superpokala med zmagovalcem lige prvakov madridskim Realom in zmagovalcem evropske lige Eintrachtom iz Frankfurta. Dvoboj bo sodil Anglež Michael Oliver, je sporočila krovna evropska zveza Uefa.

Za špansko-nemški finalni obračun za prvo lovoriko v sezoni 2022/23 je Uefa izbrala angleško sodniško posadko, pomočnika bosta Stuart Burt in Simon Bennett.

Obenem pa bo na tej tekmi premiero na evropskih klubskih tekmovanjih doživela tudi nova tehnologija, polavtomatski sistem določanja prepovedanega položaja, z angleško kratico poimenovana Soat.

Tehnologija sledi 29 točkam na telesih nogometašev ob pomoči kamer za televizijske prenose in drugih specializiranih kamer, ki skupaj določajo točen položaj igralcev. To sodnikom v nekaj sekundah prinese točne informacije. Kot je sporočila Uefa, bo ta sistem omogočil ekipam, ki upravljajo Var, da hitreje določijo prepovedan položaj, s tem pa skrbijo za hitrejši potek igre in manj prekinitev.

Ta sistem pa bodo pozneje uporabljali tudi v skupinskem delu nove sezone lige prvakov.