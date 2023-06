Angleži so favoriti, toda doživeli so že prvi šok

Istanbulski štadion Atatürk gosti veliki finale lige prvakov v nogometu, v katerem se merita milanski Inter in Manchester City. Poznavalci najpomembnejše postranske zadeve na svetu več možnosti za zmago pripisujejo Angležem, vendar (papirnati) favoriti ne zmagujejo vedno.

Nogometaši Manchester Cityja so se sicer v zaključni dvoboj najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja uvrstili drugič po letu 2021, ko so morali v sklepnem dejanju z 0:1 priznati premoč igralcem Chelseaja.

Milančani so se na drugi strani v veliki finale prebili že šestič, v svoji vitrini pa imajo že tri šampionske pokale, ki so jih osvojili v letih 1964, 1965 in 2010.

Začetek ni postregel z obljubljenim spektaklom. Na prvo resnejšo priložnost je bilo treba čakati vse do 27. minute, ko je v Interjevem kazenskem prostoru nevarno zagrozil Erling Braut Haaland. Toda kamerunski vratar Andre Onana, ki je po pričakovanju pri milanskem moštvu dobil prednost pred nekdanjim slovenskim reprezentančnim čuvajem mreže Samirjem Handanovićem, je ubranil strel napadalca Manchester Cityja.

Malo zatem so navijači angleških prvakov doživeli prvi šok: v 35. minuti je zaradi poškodbe z igrišča odšepal belgijski as Kevin De Bruyne. Zamenjal ga je Phil Foden.

Glavni sodnik je 42-letni Poljak Szymon Marciniak, ki je za mnoge tačas najboljši nogometni delivec pravic na svetu.