Argentina in Brazilija uspešno končali prvo akcijo

Svetovni prvak Argentinci so tudi drugo tekmo južnoameriških kvalifikacij za nogometno svetovno prvenstvo 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki dobili brez superzvezdnika Lionela Messija. Sinjemodri so blizu La Paza premagali Bolivijo s 3:0. Vseh šest točk imajo tudi Brazilci, ki so tokrat v Limi z golom Marquinhosa v 90. minuti z 1:0 premagali Peru. Messi, ki je imel zadnje tedne izjemno poln urnik z Interjem iz Miamija, je tekmo reprezentance spremljal s klopi in bodril svoje kolege, vendar ga ni bilo na seznamu možnih zamenjav.

Potem ko je prejšnji teden v Buenos Airesu zadel gol za zmago Argentine nad Ekvadorjem (1:0) je namreč najboljši nogometaš na svetu tožil nad utrujenostjo. Kljub njegovi odsotnosti so varovanci Lionela Scalonija gladko odpravili Bolivijo. Zadetke so dosegli Enzo Fernandez v 31. minuti, Nicolas Tagliafico (41.) in Nicolas Gonzalez (83.). Prva dva gola je pripravil veteran Angel Di Maria. Bolivija je več kot pol tekme igrala le z desetimi možmi, saj je bil Roberto Fernandez izključen po prekršku v 39. minuti.

Scaloni: Leo ni bil pripravljen za igro

Scaloni je bil zadovoljen nad predstavo svoje ekipe, povedal je tudi, zakaj Messi ni igral. »Leo ni bil pripravljen za igro, poskušal se je pobrati, a se ni počutil dovolj dobro,« je dejal Scaloni.

Brazilci so se pomerili s trdoživim Perujem, vendar je v 90. minuti prvi zvezdnik Neymar podal iz kota, Marquinhos pa je zadel z glavo. Urugvaj pa je izgubil točke, saj je presenetljivo z 1:2 izgubil na gostovanju pri Ekvadorju v Quitu. Kolumbija se je morala zadovoljiti s točko, potem ko se je v Santiagu s Čilom, kamor se je vrnil Alexis Sanchez, razšla brez zadetkov. Venezuela je premagala Paragvaj z 1:0 zahvaljujoč golu Salomona Rondona v sodnikovem dodatku in meri na prvo uvrstitev na mundial v zgodovini.

Po uvodnih dveh krogih Brazilci zaradi boljše razlike v golih vodijo pred Argentinci, Kolumbija je tretja s štirimi točkami, z eno več od Urugvaja in Venezuele. Paragvaj, Peru in Čile imajo vsak po eno točko.