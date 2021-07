Argentinci na Messijevih krilih izločili Ekvadorce

Kolumbijci srečnejši v loteriji

Duvan Zapata je bil med kolumbijskimi junaki. FOTO: Ueslei Marcelino/Reuters

V polfinale južnoameriškega prvenstva v Braziliji so se uvrstili še nogometaši Argentine in Kolumbije. Medtem ko so Argentinci v četrtfinalu s 3:0 odpravili Ekvadorce, so Kolumbijci šele po enajstmetrovkah izločili Urugvajce in zmagali s 4:2. V rednem delu se je tekma končala brez golov.»Gavči« so na krilihspravili na kolena Ekvadorce. Argentinski nogometni čarodej je prispeval podaji pri golih(v 40. minuti) in(84.), v tretji minuti sodnikovega dodatka pa je postavil končni izid s 76. reprezentančnim golom.Na drugi polfinalni tekmi je Kolumbija je šele po loteriji strelov z bele točke strla odpor Urugvaja. V brazilski metropoli so za Kolumbijce enajstmetrovke zadeliin. Za Urugvaj sta bila natančna lein, medtem ko sta bilainnenatančna.Že pred Argentino in Kolumbijo sta si nastopa v polfinalu priborila Brazilija in Peru. Gostitelji letošnjega celinskega turnirja so bili z 1:0 boljši od Čilencev, Peru pa je po izvajanju enajstmetrovk s 4:3 izločil Paragvaj.Prva polfinalna tekma južnoameriškega prvenstva med Brazilijo in Perujem bo jutri ponoči po srednjeevropskem času v Riu de Janeiru (1.00), drugi polfinalni dvoboj med Argentino in Kolumbijo pa dan pozneje v Brasilii.