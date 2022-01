Argentinski didžej na udaru: zaradi okužbe Messija mu grozijo s smrtjo

Potem ko so pri Paris Saint-Germainu v nedeljo potrdili, da je med okuženimi z novim koronavirusom tudi Lionel Messi, se je pozornost preusmerila na domovino argentinskega zvezdnika. Ta je počitnice preživel v domačem Rosariu in se udeležil več zabav, med njimi tudi tiste, na kateri je za glasbo skrbel DJ Fer Palacio. Palacio se je po poročanju argentinskih medijev kljub potrjenim okužbam med obiskovalci prejšnjih zabav vseeno udeležil Messijeve, tudi zato je v očeh nekaterih glavni »krivec«, da se je v samoizolaciji znašel tudi zvezdnik svetovnega nogometa. Prejel je tudi grožnje s smrtjo.

»Označujejo me celo za morilca. Dobivam veliko grdih sporočil. Včeraj pa so me testirali, ker moram odpotovati v Urugvaj, a sem negativen,« se brani Palacio, ki se je prejšnji teden na skupni fotografiji z Messijem na zabavi pohvalil: »Največjega sem pripravil do plesa. Hvala celotni družini Messi za povabilo.«

Za novo leto si je zaželel zgolj zdravja

Messijevi so še vedno v samoizolaciji v domačem Rosariu, šele nato bodo lahko odpotovali v Pariz. »Lahko se le zahvalim za vse, kar sem lahko doživel v tem letu 2021. Še toliko bolj, ko je veliko ljudi preživljalo težke trenutke zaradi tega usr**ega virusa, ki se kar ne konča. Upajmo, da leto 2022 prinese veliko zdravja, to je tisto, česar si želim v novem letu. Objem vsem!!!« je v novoletni čestitki prek družabnih omrežij sporočil Messi.

Najboljše želje je v imenu Argentinske nogometne zveze kapetanu reprezentance poslal predsednik zveze Claudio Tapia.

»Dragi Leo, želimo ti hitro okrevanje in da boš lahko ta virus prestal v čim blažji obliki. Tu te čakamo, da bomo spet uživali v tvojih čarovnijah v tem dresu, ki ga imamo tako radi,« je sporočil Tapia.

Takole glasbo »meša« DJ Fer Palacio – na tako imenovani reggeaton je sodeč po posnetkih iz Argentine večkrat s svojo mično spremljevalko Antonello Roccuzzo zaplesal tudi Messi: