Arsenal kljub izključitvi zdržal za remi na Anfieldu

Arsenal je v 24. minuti ostal brez vezista Granita Xhake, ki bo moral izpustiti tudi prihajajoči derbi z najhujšim mestnim tekmecem Tottenhamom, toda tudi brez švicarskega reprezentanta, ki je kot zadnji branilec v liniji v prodoru ustavil Dioga Joto, so severni Londončani zdržali nalete Liverpoolčanov pred njihovimi glasnimi navijači na štadionu Anfield. Rdečim celo ni uspelo usmeriti strela v okvir vrat Aarona Ramsdala, tako da je pred povratnim dvobojem na zelenici štadiona Emirates še vse povsem odprto.

Najlepše priložnosti je za domače moštvo zapravil Takumi Minamino, eno tudi v zaključku dvoboja, ko je z ugodnega položaja streljal previsoko. Bukayo Saka, ki je v 81. minuti zapustil igro, je bil najopaznejši v gostujočih vrstah, njegov najnevarnejši poskus pa je sredi drugega polčasa ustavil domači vratar Alisson Becker.

Medtem, ko v finalu na zmagovalca tega para že čaka londonski Chelsea, sta Liverpool in Arsenal odigrala šele prvo od dveh tekem, potem ko so imeli v liverpoolskem taboru težave z (lažno) pozitivnimi testi na okužbo z novim koronavirusom. Pozitivni so lahko zdaj tudi pri Arsenalu, potem ko so vendarle prekinili dolg niz osmih zaporednih porazov na slovitem štadionu s severozahoda države.