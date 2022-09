Atalanta nazaj na vrh italijanskega prvenstva

Nogometaši Atalante so v 5. kolu italijanskega prvenstva po pričakovanju v gosteh premagali Monzo s 2:0, po četrti zmagi pa so se znova zavihteli na prvo mesto. Najbližja zasledovalca iz Neaplja in Milana imata dve točki manj. Zasedba iz Bergama je oba gola dosegla v drugi polovici tekme. Najprej je zadel komaj 19-letni Danec Rasmus Hojlund (57.), osem minut kasneje pa je končni izid na dvoboju po avtogolu postavil Brazilec Marlon.

»Od prve minute smo dominirali in bili prepričljivi. Hojlund? Ima odlične značilnosti in lastnosti za dejstvo, da je star šele 19 let. Pred njim je svetla prihodnost, ki mu jo želimo s trdim delom omogočiti tudi mi,« je ocenil trener Atalante Gianpiero Gasperini.

Že prej padla Milan in Roma

Osrednja tekma konca tedna je bila v soboto. Na San Siru je lanski prvak Milan premagal Inter slovenskega vratarja Samirja Handanovića s 3:2. Udinese je v nedeljo na domačem igrišču visoko ukanil Romo s 4:0. Slovenski reprezentant Sandi Lovrić je za zasedbo iz Vidma igral od 63. minute in zanjo dosegel četrti gol, medtem ko je njegov klubski in reprezentančni soigralec Jaka Bijol igral do 17. minute.