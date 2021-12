Atalanta s pomočjo Josipa Iličića do lepe zmage v Neaplju

V derbiju 16. kola italijanske nogometne lige je Atalanta premagala Napoli s 3:2. Že pred tem je Milan z 2:0 ugnal Salernitano, uspešen pa je bil tudi Inter, ki je v gosteh odpravil Romo s 3:0.

V Neaplju je Atalanta prešla v vodstvo že v 7. minuti, ko je zadel Ruslan Malinovski. Piotr Zielinski v 40. minuti in Dries Meretens v 47. sta nato poskrbela za zasuk, toda gostje iz Bergama, ki so imeli kar nekaj lepih priložnosti in v drugem delu tudi zadeli okvir vrat, so vrnili udarec.

Merih Demiral je v 66. minuti poskrbel za izenačenje. Deset minut pred tem je v igro vstopil Josip Iličić, ki je bil podajalec pri tretjem in zmagovitem golu Atalante v 71. minuti, ko je zadel Remo Freuler.

Inter opravil vse do polčasa

Inter, pri katerem je Samir Handanović branil celo tekmo, je že v prvem polčasu odločil zmagovalca, saj je vodil s 3:0. Gole so dosegli Hakan Calhanoglu v 15. minuti, Edin Džeko v 24. in Denzel Dumfries v 39. minuti. Inter, ki je edini z enim samim porazom v sezoni, je zadel še na 18. gostujoči tekmi zapored in tako izenačil svoj rekord iz sezone 1950/51.

Na prvi današnji tekmi je Milan prišel do zmage po tem, ko sta se med strelce vpisala Franck Kessie v 5. minuti in Alexis Saelemaekers v 18. Rdeče-črni so sicer povsem prevladovali. Salernitana, pri kateri je Vid Belec branil celo tekmo, ostaja zadnja.