Abramovič? Chelsea bo težko premagati, do konca sezone bo zdržal

Zakaj sta si zaslužila napredovanje v četrtfinale lige prvakov tudi Atletico Madrid in Chelsea? Nekdanji slovenski selektor Tomaž Kavčič je analiziral opravljeno v osmini finala in se ozrl proti četrtfinalu, bo na sporedu aprila. »Osredotočil sem se na dvoboj Lilla in Chelseaja, morda tudi zavoljo dogodkov, ki spremljajo londonski klub v zadnjih tednih, zato me je zanimalo, kako se bo odzvala ekipa trenerja Thomasa Tuchla,« je zatrdil Kavčič.