Atletico še nikdar tako učinkovit, Oblak še nikdar tako na varnem

Vse od 12. septembra 2020 so morali Španci čakati na »pravo« lestvico nogometnega prvenstva. Atletico Madrid je sredi tedna dohitel tekmece po številu odigranih tekem, zdaj se ve: prednost šestih točk pred Barcelono je zajetna, osem točk pred Realom še večja, toda rdeče-bele inčaka niz peklensko zahtevnih tekem in najtežji urnik v boju za naslov prvaka.Atletico 62, Barcelona 56, Real 54 – to je izhodišče pred zadnjimi 12 tekmami, v katerih bo na voljo 36 točk. Atletico v resnici še nikdar v 117-letni zgodovini kluba ni igral tako učinkovito kot prav v tej sezoni. V 26 kolih je zbral 62 točk, eno več kot v enakem obdobju zadnje šampionske sezone 2013/14 in nato še sezone 2017/18, ko je končal na drugem mestu 14 točk za Barcelono. V sezoni 1995/96, ko je bil prav tako najboljši v Španiji, je osvojil 58 točk.Ob zadnji lovoriki sta blestela v ekipi strelca(27) in(13), zdaj luknjata mreže tekmecev odlični(18 golov in 2 asistenci) in(9 + 8), ki je uporaben na številnih položajih, pravega pa mu je našel šele trener. Argentinec naj bi danes poslal nad Getafe celo tri napadalce (4-3-3), saj naj bi s krilnih položajev napadala someščane tudiinJan Oblak čaka na ligaški podvig v majici Atletica od svojega prihoda leta 2014, gotovo sodi med najbolj motivirane člane rdeče-bele ekipe. Še kako bi bilo pomembno, da bi Atletico osvojilpred premorom zavoljo boja za Katar 2022 – danes z Getafejem in naslednjo nedeljo doma z Alavesom.Morda bo spodrsnilona zanjo vselej neugodnem gostovanju v San Sebastianu (Real Sociedad) ali pav Vigu. Treba je ohraniti prednost, nihče namreč ne ve, kdo se bo vrnil z reprezentančnega zbora cel in zdrav, covid-19 lahko marsikaj postavi na glavo.In prav– Slovenci bodo, tri dni pozneje bodo obiskali Soči, nato še Nikozijo – čaka Oblaka in soigralce velik izziv. Ali drugače: Sevilla (g), Betis (g), Bilbao (g), Barcelona (g) in Real Sociedad (d) oziroma do konca sezone pod črto sedem gostovanj in štiri domače tekme. Real ima daleč najlažji razpored tekem in tekmecev, če odmislimo španski clasico z Barcelono 11. aprila v Madridu. Atletico in Barcelona se bosta sešla 9. maja v Barceloni.Oblaka lahko »miri«. Če bi bili pretekli donosi jamstvo za prihodnost, bi bil Getafe danes brez možnosti: v dosedanjih 18 tekmah Simeoneja proti mestnemu tekmecu Getafe ni zabil Atleticu niti gola (34:0)!