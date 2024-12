Olimpija nad zakleti urok, Cesar na izziv ne gleda negativno

Najboljši nogometaši v slovenskem prvenstvu bodo igrali zadnje tekme letošnjega dela zanimive sezone 2024/25. Med tednom smo videli zaostalo tekmo med Bravom in Radomljami (0:0), ki se je vsaj delno pričakovano končala brez golov, na istem štadionu pa lahko pričakujemo več, ko se bosta merila Bravo in Olimpija. Zadnjih šest tekem pred sobotnim mestnim derbijem je imelo zanimivo bilanco 3-3-0 za Bravo, Olimpija je nazadnje zmagala v 21. kolu sezone 2022/23!

Zadnje dejanje v Murski Soboti

Pod drobnogledom so tudi druge tekme 18. kola (od 36). Bodo Celjani premagali Domžalčane? Celjski nogometaši so v prejšnjem tednu dvakrat remizirali: če so bili kljub vsem zapravljenim priložnostim vsaj delno zadovoljni s točko proti bogatejši Jagiellonii, je bilo po zgolj točki v Lendavi drugače.

Maribor – Nafta? Komentira trener Maribora Boštjan Cesar: »Na vsaki tekmi bomo šli po tri točke, to se gotovo ne bo spremenilo. Resda zaostajamo za vodilnimi na lestvici, toda tudi večje razlike so že nadoknadili. Ne gledam negativno na izhodišče v boju za vrh, toda moramo začeti zmagovati.«

Zanimivo bo videti, ali lahko gostje v tekmi Kalcer Radomlje – Primorje nadaljujejo s presenetljivimi uspehi tudi v Domžalah, jesenski del Prve lige Telemach pa bodo s tekmo v Fazaneriji končali nogometaši Mure in Kopra.