Avstrijski klubi iztržili s prodajo TV pravic 300 milijonov evrov

Avstrijski nogomet ne kotira zaman višje od slovenskega. Tamkajšnji klubi so uspešnejši v evropskih pokalih, reprezentanca je opazno uspešnejša od slovenske tako v medsebojnih dvobojih kot v udeležbi na velikih tekmovanjih zadnjega obdobja; Avstrija je opozorila nase tudi v izločilni tekmi eura 2020 proti poznejši zmagovalki turnirja Italiji.

Razdelili si bodo po 40 milijonov evrov letno

Ni torej čudno, da avstrijska bundesliga prodaja TV pravice za prenose tekem dražje kot njena slovenska tekmica 1. SNL. Slovenci so z novo pogodbo letos iztržili približno deset milijonov evrov za naslednja štiri leta, torej približno 2,5 milijona evrov letno. Avstrijci so ta znesek več kot podeseterili.



Vodstvo bundeslige je namreč podaljšalo pogodbo s televizijsko družbo Sky za skupno vrednost 300 milijonov evrov. V sezoni 2021/22 bodo avstrijski prvoligaši – v prvi ligi igra 12 klubov – iztržili 37,5 milijona evrov, vključno z naslednjo sezono pa si bodo razdelili po 40 milijonov evrov na leto, ta dolgoročna pogodba pa jim zagotavlja normalno poslovanje še najmanj šest do osem let.

