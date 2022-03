Balotelli vrača žogico rojakom: Vedno me pogrešajo, ko izgubimo

Kontroverzni italijanski nogometaš Mario Balotelli, ki ga selektor članske reprezentance Roberto Mancini kljub vpoklicu ni uvrstil v ekipo za polfinalno tekmo dodatnih kvalifikacij za nastop na SP 2022 proti Severni Makedoniji, se je odzval na poročanje medijev, ki so se lotili selektorjevega izbora ekipe.

»Vedno me pogrešajo, ko izgubimo. To je zdaj lahko govoriti, a pred tekmo nihče ni pomislil name,« je o razpletu v Palermu, Makedonci so zmagali z 1:0 ter izločili evropske prvake, za Sky Sport povedal Balotelli. »Gledal sem tekmo in bilo je kar nekaj priložnosti. Ne pravim, da bi zmagali, če bi igral, a bile so priložnosti za gol,« je dodal.

Kot še pravi Balotelli, ki uspešno nastopa v turški ligi za Demirspor, je njegov odnos z Mancinijem še naprej odličen. Z nekdanjim soigralcem Srečka Katanca je uspešno sodeloval pri Interju in Manchester Cityju, Mancini ga je takoj po tem, ko se je usedel na klop državne reprezentance, poklical na priprave. Sledilo je več let premora, Balotelli ni bil član ekipe, ki je lani osvojila evropski naslov, mu pa je Mancini novo vabilo poslal za marčevsko tekmo s Severno Makedonijo v njegovem domačem Palermu.

»Mancini je opravil izvrstno delo v kratkem času, ekipo, od katere ni tega nihče pričakoval, je popeljal do naslova na euru 2020. Boli, da nas ne bo v Katarju, a na to ne smemo pozabiti. Vesel sem, da bo ostal,« je dodal Balotelli in na vprašanje, če bi se lahko kaj kmalu vrnil v serie A, kjer je nekoč poleg Interja nastopal tudi za AC Milan in Brescio, zgolj odvrnil: »Moj nasmešek vam pove vse.«