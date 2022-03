Barça in Real ujela najboljšo formo prav za današnji clasico

V nadaljevanju preberite:

Kaj lahko pričakujemo od današnjega nogometnega derbija v Madridu med Realom in Barcelono? Zakaj je kljub visoki prednosti Reala na mizi še veliko več in v kakšni formi pričakujeta španski clasico velika športno-politična rivala? Zakaj je prvi Barcelonin adut dobil vzdevek Pedri Potter in zakaj Realov trener Carlo Ancelotti zanesljivo ne bo podcenil Barcelone?