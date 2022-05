Barcelona četrtič evropski prvak v futsalu

Svoj četrti naslov so Katalonci pred 8442 gledalci na turnirju v Rigi osvojili po tem, ko so v finalu premagali branilce naslova. Sergio Lozano, Pito, Ferrão in vratar Didac Plana so bili strelci za Katalonce, ki so v polfinalu premagali Benfico s 5:4 po podaljšku. Sporting pa se je v finale uvrstil po polfinalnem slavju nad francosko ekipo ACCS s 6:2.

Na turnirju, kjer je Silvo Borošak opravljal vlogo kontrolorja sojenja, so Francozi izgubili tudi tekmo za tretje mesto, Benfica jih je premagala s 5:2. V letošnjem tekmovanju je slovenske barve zastopal Dobovec, ki se je tudi v svojem petem nastopu v ligi prvakov prebil med 16 najboljših.