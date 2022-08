Barcelona kupuje nove igralce, idiot Laporta pa se smeji

Barcelona je krenila v novo sezono španskega prvenstva zgolj z neodločenim rezultatom, Rayo Vallecano je na Camp Nouu vzdržal vse nalete Kataloncev (0:0) in bil na koncu celo bližje zmagi kot četa trenerja Xavija. Napadalca Robert Lewandowski in Raphinha sta torej debitirala s spodrsljajem, kar je slabo za klub, ki je poleg njiju poleti angažiral tudi imena, kakršna so Franck Kessie, Andres Christensen in Jules Kounde.

Rafael van der Vaart je bil nekoč tudi kapetan Hamburga. FOTO: Ina Fassbender/Reuters

Prvo dejanje Barcelone v novi sezoni so komentirali mnogi, med njimi se je oglasil tudi nekdanji nogometaš madridskega Reala, nizozemski vezist, ki se je obregnil predvsem v masovno kupovanje novih okrepitev, četudi naj bi bila Barcelona zadolžena do vratu. Njegova tarča je bil predsednik

»Kako, zaboga, lahko kupujete, če nimate denarja? Ocenjujem, da gre za sramoto. Laporta se povsod in ob vsaki priložnosti le smeji. Misli, da je kralj, toda po mojem mnenju je vsaj delni idiot. Ime Barcelone danes ne zveni dobro. Res gre za velik klub, za katerega so vsi želeli igrati, toda danes se zdi drugače, igranje za Barcelono je nekakšna sramota za slehernega nogometaša,« je ocenil van der Vart.